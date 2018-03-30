MHP, CHP'yi 367 ile vurdu!

MHP Grup Başkanvekili Akçay, CHP Grup Başkanvekili Özel'in "MHP'nin demokrasiye kurduğu tuzak" sözlerine çok sert tepki verdi.

Güncellenme 30 Mart 2018 15:33

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP artık İhsanoğlu üzerinden spekülasyon ve saygısızlık yapmayı bırakması gerektiğini, siyasette tuzağın ve kumpasın Oscar Ödülü'nün CHP'den başkasına verilemeyeceğini söyledi.

Akçay’dan Özel’e cevap

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Akçay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in partisinin Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen bir programda, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerine atıfta bulunarak "Ekmeleddin İhsanoğlu olayı, özel bir konjonktürde yaşanmış, MHP'nin demokrasiye kurduğu tuzak, kasis ve o günün şartları…" şeklinde konuştuğunu hatırlattı.

Kendi partisini eleştiriyor

MHP'li Akçay, İhsanoğlu'nun Soma'daki mitingine, başta Özgür Özel olmak üzere CHP milletvekilleri ve temsilcilerin de katıldığını, Özel'in İhsanoğlu üzerinden MHP'yi eleştirmeye çalışırken aslında kendi genel başkanını ve partisini eleştirdiğini ileri sürdü.

CHP demokrasi şaşkını

İhsanoğlu'nun aday olma sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da etkili olduğunu söyleyen Akçay, ortada demokrasiye kurulmuş bir tuzak olmadığını, CHP sözcüsü bu sözleriyle kendi partisini ve Genel Başkanını aptal yerine koyduğunu, CHP'nin demokrasinin şaşkını olduğunu kaydetti.

CHP’ye uyarı

Akçay, Özgür Özel bu eleştirilerini MHP'ye değil, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun doğru aday olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'na yöneltmesi gerektiğini, CHP'nin artık İhsanoğlu üzerinden spekülasyon ve saygısızlık yapmayı bırakması gerektiğini söyledi.

Bu krizin müsebbibi CHP'dir

Akçay ayrıca şu ifadeleri kullandı: Siyasette tuzağın ve kumpasın Oscar Ödülü CHP'den başkasına verilemez. Demokrasiye kurulmuş tuzağı 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde değil, 2007'de 367 krizinde aramak lazım. Bu krizin müsebbibi CHP'dir.

367 kriziyle parlamentoyu işlevsiz hale getirerek demokrasiye, mili iradeye ihanet eden, kumpas kuran ve kendi kumpasının altında kalan parti CHP'dir.

CHP'ye tavsiyemiz milli iradeye sabotaj ve kumpas çalışmalarından kendisini sıyırması ve demokrasi istikametinde milli iradeye saygılı bir tutum takınmasıdır."