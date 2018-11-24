MHP, bu üç büyükşehirde AK Parti'yi destekleyecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli; İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeyeceklerini, bu üç ilde AK Parti'nin adayını destekleyeceklerini söyledi.

Güncellenme 24 Kasım 2018 12:34

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul, Ankara, İzmir dahil tüm büyükşehir belediyelerinin Cumhur İttifakı'na göre şekillenmesini istediklerini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday çıkarmayacaklarını daha önce de belirttiklerini söyledi.

Neden aday göstermeyecekler?

Cumhur İttifakı'nın ruhunu zedeleyen açıklamalar yerelde ittifak çabalarını sekteye uğrattığını belirten Bahçeli, Cumhur İttifakı'na taktiksel bakmadıklarını, bundan sonra da bakmayacaklarını, PKK'nın İstanbul başta olmak üzere belediyelere yuvalanmasına seyirci kalamadıklarını, Türkiye üzerinde oyun kuranların azıttığını, siyasi stratejilerin ülke yararına olması durumda bundan geri durmayacaklarını ifade etti.

Üç büyükşehirde aday göstermeyecekler

MHP’nin İstanbul dışında Ankara ve İzmir'de de aday göstermeyeceğini belirten Bahçeli, “AK Parti'nin adayları kim olursa olsun, bu üç şehirde aday göstermeyecektir. Diğer her yerde aday çıkaracağız. Bir başka önemli kararımız da şudur zillet ittifakının ortak hareket ettiği her yerde Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket etmeye hazırız" dedi.