MHP: Biz ne dersek, o olacaktır!

Kesin olmayan sonuçlara gören milletvekili seçilen MHP'li Aycan, "Biz ne dersek, o olacaktır" diyerek Meclis'te güçlü olduklarını söyledi.

Güncellenme 27 Haziran 2018 11:07

MHP'nin Kahramanmaraş'tan birinci sıradan aday gösterdiği ve kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Sefer Aycan, partililerle bir araya geldi.

MHP’yi baraj altı gösterdiler

MHP'nin bütün anketlerde yüzde 5-6 oy alacağını öngörüldüğünü vurgulayan Aycan, Meclis dışı kalması veya az sayıda milletvekili çıkarak kendi içinde kaos oluşması adına algı operasyonlarının yapıldığını, bu seçimlerde ne başarılı partinin MHP olduğunu, bunu; tüm kamuoyunun, tüm basının böyle değerlendirdiğini söyledi.

Seçimde Erdoğan ve MHP kazandı

Bu seçimde 2 kazanan olduğunu belirten Aycan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilliği seçiminde ise MHP olduğunu, Erdoğan'ı AK Parti'den önce cumhurbaşkanı adayı gösterdiklerini, MHP'lilerin Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin emri ile Erdoğan'a oy verdiğini, toplamda bir fark varsa bunu MHP'den değil başka yerlerde aramaları gerektiğini belirtti.

Meclis’te siyaseti MHP yapacak

Aycan, yüzde 5 oy bekleyenlere en büyük cevabı MHP'ye gönül verenler partililerin verdiğini, bu cevabın Kahramanmaraş'ta da kendisini gösterdiğini, 49 vekilin beklentinin altında olduğunu ama bugünkü vekil sayısının bütün değerlerinin üzerinde olduğunu, bunun büyük bir mücadelenin eseri olduğunu, Meclis aritmetiğinde MHP'nin kilit konumuna getirildiğini, 600 vekil var ama her zaman, bundan sonra bütün gözlerin 49 vekilin üzerinde olacağını, bundan sonra Meclis'te siyaseti MHP'nin yapacağını söyledi.

"Biz ne dersek, o olacaktır"

"Biz ne dersek, o olacaktır" diye sözlerine devam eden Aycan, "Bugün MHP Meclis'te kilit konumdadır ve MHP'nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan'ı kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurtarmıştır, hem Meclis'i kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır. Bu da böyle bilinsin" dedi.