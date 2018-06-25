MHP barajı geçerse anırırım demişti! Bu kez ise...

MHP'nin barajı geçmesi halinde Tandoğan meydanında anıracağını söyleyen Okuyan, alay konusu oldu.

Güncellenme 25 Haziran 2018 11:27

24 Haziran seçimlerinin resmi olamayan sonuçları, eski Çalışma Bakanı ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan'ı rezil etti.

Alay konusu oldu

MHP'nin oylarını yüzde 6-7 arasında gösteren anket şirketleri büyük bir hüsran yaşarken, Yaşar Okuyan'da söylediği hakaret dolu sözlerin altında kaldı. Bir televizyon kanalında MHP ve Bahçeli hakkında kullandığı iddialı sözler sosyal medyada alay konusu oldu.

İddiasını yerine getirecek mi?

Okuyan, "Devlet Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydana gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir" sözleri çok konuşulmuştu. Twitter kullanıcıları Okuyan'ı iddiasını yerine getirmeye çağırdı.

Özür diledi

Eleştirilere sosyal medya hesabından cevap veren Okuyan, Bahçeli ve MHP'den özür dilerken iddiasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

Ne demişti?

Bahçeli milliyetçi olmadığını ifade eden açıklamalarla gündeme damga vuran Okuyan, "Devlet Bahçeli Türk milliyetçisi değildir, ömrünün hiçbir döneminde de olmamıştır. Devlet Bahçeli görevlidir, görevini yerine getiriyor, başka görevleri de var. Kendi şahsi geleceğinin hesabındadır. Çünkü bütün araştırma şirketleri MHP’nin kendi başına oyunu 3.8 ile 6.1 arasında gösteriyor. Devlet Bahçeli’ye söylüyorum, babayiğit adamsan, sıkıyorsa paçan gir de seçime tek başına göreyim seni. Devlet Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydana gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. Hadi anırtın lan beni, hadi, yiyorsa paçanız" demişti.