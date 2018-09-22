MHP: Atatürk'ün CHP'si 10 Kasım 1938'de gömüldü!

MHP'li Büyükataman, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'si 10 Kasım 1938'de Atamız'la beraber gömülmüştür" dedi.

Güncellenme 22 Eylül 2018 12:34

Bir yazılı açıklama ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Eğer bu ülkede bir milliyetçi parti varsa, bir vatansever, vatanperver varsa o partinin adı Gazi Mustafa Kemal'in partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'dir” dedi.

CHP'li bir milletvekilinin de MHP ile ilgili bazı ifadeler kullandığını belirten Büyükataman, CHP'nin anladığı milliyetçilikle MHP’nin anladığı milliyetçilik arasında dağlar kadar fark olduğunu, Türk milliyetçiliği ülküsü, Türk milleti kimliğinde birleşerek, millet olgusuna birlikte vücut veren tüm vatandaşların bir bütün olarak kucakladığını, Türk milliyetçiliğinin etnik, ırkçı, ayrımcı ve bölücü tahriklere ve tuzaklara karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesi ve koruyucu kalkanı olduğunu belirtti.

“Bölücübaşı Öcalan'ın avukatını milletvekili yapmak mı milliyetçiliktir?”

İç düşman yaratma ihtiyacı ile "Biz ve ötekiler" gibi kurgu ve kavramların Türk milliyetçiliğine uzak ve yabancı olduğunu vurgulayan Büyükataman, “Bölücübaşı Öcalan'ın avukatını milletvekili yapmak mı milliyetçiliktir, yoksa HDP'lilerle el ele yürümek mi milliyetçiliktir? Kılıçdaroğlu milliyetçilikten ne anladığını açıklamalıdır. CHP sözcüleri ve türevleri, cehaletin bataklığına saplandıkları için gelişi güzel konuşmayı marifet saymakta ve yine kendileri gibi kiralanmış kafalardan aldıkları sufleleri aktararak biçilen rollerinin gereğini yerine getirmektedirler. Eleştirilerin ve Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin karalanmasının sebebi, partimizin birçok alanda inisiyatif almasının ve gündem yaratmasının hazmedilememiş olmasıdır. En önemlisi de partimizin okyanus ötesi senaryolara peşinen set çekmesi, bu yönde Türk kamuoyunun gözünü açması ve 15 Temmuz gecesinden başlamak üzere Türkiye'yi adım adım Ankara merkezli bir bakış açısına kavuşturmasıdır. Adında halk olan, halkın partisi olduğunu iddia eden CHP, her teklifimizde niye kendinden geçiyor, niye rahatsız oluyor? Bunun sebebi bellidir. Maalesef Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'si 10 Kasım 1938'de Atamız'la beraber gömülmüştür. CHP'nin sözcüleri Sayın Genel Başkanımızın adını ağızlarına alırken iyi düşünmelidir. CHP, Türk siyasi hayatı içinde geliştirdiği seviyesiz üslubu MHP için kullanmamalıdır” ifadelerini kullandı.