MHP af teklifini Meclis'e sundu! Peki bu yasadan kaç kişi yararlanacak?
MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifinin kabul edilmesi durumunda 162 bin 989 hükümlü bu aftan faydalanacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, partisinin af teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Düzenleme yasalaşırsa 162 bin 989 hükümlü bu aftan faydalanacak.
Kaç kişi bu yasadan yararlanacak?
Geçtiğimiz günlerde af tekliflerinin detaylarını açıklayan Yıldız, partisinin af konusundaki kanun teklifine ilişkin "Teklifimiz yasalaşırsa, TBMM'de kabul görürse bu düzenlemeden faydalanacak tutuklu hükümlü sayısı 162 bin 989 kişidir" demişti.
“Kanun teklifinde 19 Mayıs'ı esas aldık”
Yıldız, kanun teklifinde 19 Mayıs'ı esas aldıklarını belirterek, "19 Mayıs 2018'den sonra işlenen suçlar bu sebeple kapsam dışı bırakılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.