MHP af teklifini Meclis'e sundu! Peki bu yasadan kaç kişi yararlanacak?

MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifinin kabul edilmesi durumunda 162 bin 989 hükümlü bu aftan faydalanacak.

Güncellenme 24 Eylül 2018 11:57