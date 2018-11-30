MHP, Acun-Şeyma boşanmasını Meclis'e taşıdı

MHP, Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı boşanmasını ballandıra ballandıra anlatan medyaya tepki gösterdi.

Güncellenme 30 Kasım 2018 13:55

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, geçtiğimiz hafta 8 dakikalık dava sonrası boşanmışlardı. İkilinin ayrılığı ve Subaşı’nın alacağı nafaka gündemi çokça meşgul etmişti.

Aylık 125 bin TL nafaka ödeyecek

Boşanmanın ayrıntılarını irdeleyen magazin medyası, boşanmanın protokolüne ulaşmış ve Acun Ilıcalı’nın Şeyma Subaşı’na aylık 125 bin lira nafaka ödeyeceğini servis etmişti.

Konu Meclis’e taşındı

Bu konu gündemde uzun süre kalınca, Meclis gündemine de taşındı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, boşanmaların televizyon dizilerindeki gibi olumlu bir şey gibi anlatıldığını, bu konuda RTÜK’ü uyardıklarını, bu haberlerin gençlere kötü örnek olduğunu söyledi.

“Boşanma haktır ama kötü bir hak”

Aycan, son zamanlarda televizyon kanallarında, özellikle de ana haber bültenlerinde medyatik kişilerin boşanmaları günlük diziler gibi gösterildiğini, boşanmalardan alınan tazminatlar ve nafakaların ballandırarak anlatıldığını, bunun topluma kötü örnek oluşturduğunu, konuyla ilgili RTÜK’e gerekli uyarıyı yaptıklarını, gençlere kötü örnek sergilendiğini, buna müsaade edilmesi gerektiğini, boşanmanın kötü bir hak olduğunu, reklamı yapılacak bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.