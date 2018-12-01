MHP, 50 adayını daha açıkladı
MHP, yerel seçimlerde aday göstereceği 50 ismi daha açıkladı.
MHP, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için 50 belediye başkan adayını açıkladı.
MHP, yerel seçimlerde başkan adayı olacak 50 ismi daha kamuoyuna duyurdu. Açıklanan adaylardan, dokuzunun il, 41’inin de ilçe belediye başkan adayı olduğu öğrenildi.
İşte MHP’nin isimlerini açıkladığı adayların tam listesi:
1-Çankırı İl Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı ESEN
2-Erzincan İl Belediye Başkan Adayı Bekir AKSUN
3-Giresun İl Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan YILMAZ
4-Kastamonu İl Belediye Başkan Adayı Dr. Galip VİDİNLİ
5-Kars İl Belediye Başkan Adayı Çetin NAZİK
6-Kırşehir İl Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Onur KÖKSAL
7-Kütahya İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Âlim IŞIK
8-Nevşehir İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz KILIÇ
9-Zonguldak İl Belediye Başkan Adayı Hamdi AYAN
10-Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan Adayı Uğur Serdar KARGIN
11-Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan Adayı Şaban ÇABUK
12-Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut ÜTÜK
13-Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih BAYRAKDAR
14-Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan Adayı Hüseyin SAKA
15-Amasya Taşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Süleyman TORUN
16-Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan Adayı Erhan ŞAHİN
17-Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim ŞENTÜRK
18-Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat ER
19-Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Haluk FİLİZLİ
20-Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan Adayı İlhan ÖZDEN
21-Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan Adayı Arif ÇAYIR
22-Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan Adayı Ünal GEVŞEK
23-Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa KOLOĞLU
24-Düzce Gümüşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhayrem TOZAN
25-Erzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kemal ASLAN
26-Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Cevdet ÇINAR
27-Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet YILMAZ
28-Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih DÜZ
29-Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim Birol TEKİN
30-Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Tuğrul YANIKOĞLU
31-Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan Adayı Ertuğrul MELİKOĞLU
32-Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fikri ŞEN
33-Karaman Kazımkarabekir İlçesi Belediye Başkan Adayı Recep BOYACIOĞLU
34-Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan Adayı Erdal MERT
35-Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan Adayı Nevzat YILDIZ
36-Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan Adayı Şahin ÇOLAK
37-Kastamonu Bozkurt İlçesi Belediye Başkan Adayı Bozkurt EKEŞ
38-Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan Adayı Mümtaz ALİUSTAOĞLU
39-Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Engin UZUNER
40-Kırıkkale Yahşihan İçesi Belediye Başkan Adayı Osman TÜRKYILMAZ
41-Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim BİŞKİN
42-Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa ŞEN
43-Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhlis YAVUZ
44-Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan Adayı Nedim BARS
45-Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan Adayı Sedat BALKI
46-Kırşehir Akçakent İlçesi Belediye Başkan Adayı Ahmet BOZKURT
47-Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Ramazan ATALAY
48-Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan Adayı Sahvet ERTÜRK
49-Kütahya Dumlupınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Niyazi TEZCAN
50-Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan Adayı Cavit ERDOĞAN