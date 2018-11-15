MHP 5 ilin adayını açıkladı

MHP; Adana, Mersin, Manisa, Aydın ve Erzurum adaylarını açıkladı.

Güncellenme 15 Kasım 2018 16:04

MHP; Adana, Mersin, Manisa, Aydın ve Erzurum adaylarını açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz düzenlediği basın toplantısında, MHP’nin seçimlere en hazır parti olduğunu, bugün itibarıyla resmi müracaatların başladığını, partiye yaklaşık 650 civarında müracaat olduğunu söyledi.

Kimlerin adı açıklandı?

MHP'nin 5 büyükşehir için ismi açıklananlar şöyle:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli

Rafet Vergili yeniden aday gösterildi

MHP, Karabük’ün 2 dönemdir belediye başkanlığını yürüten mevcut belediye başkanı Rafet Vergili'yi yeniden aday gösterdi.

Adaylık için ücret talep edilmeyecek

Durmaz, her yer için çalışmalarının devam ettiğini, çok sayıda sürpriz aday söz konusu olabileceğini, parti içinden, dışarıdan, sevilen sayılan, partinin ilkelerini benimsemiş üretken belediyecilik anlayışını benimsemiş çok sayıda aday adayı ihtiyaçları olduğunu, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de aday adaylarından bir ücret talebi söz konusu olmadığını söyledi.

Bugün müracaatlar başladı

Seçimlere en hazır parti olduklarını vurgulayan Durmaz, bugün itibariyle resmi müracaatların başladığını, gayrı resmi başvurular da olduğunu, MHP’ye yaklaşık 650 civarında müracaat olduğunu belirtti.

Gökçek aday gösterilecek mi?

Şu ana kadar Gökçek ile temas kurulmadığını söyleyen Durmaz, "Temas olmadı olmayacağı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.