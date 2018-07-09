Meyvelerden bu kadar tüketirseniz...

Uzmanlar meyveleri fazla tüketildiği takdirde belli bir takım sorunlara neden olacağını vurgularken uygun olan miktarları da sizler için belirtti.

Güncellenme 09 Temmuz 2018 20:24

Meyveler fazla tüketildiği takdirde fayda yerine zarara neden olacağını ifade ediyor. Peki hangi meyveden ne kadar yemek gerekir?

Üzüm

İçeriğindeki yüksek oranda bakır, demir ve magnezyum gibi mineraller kemiklerin güçlenmesinde önemli rol oynuyor. Aynı zamanda düzenli ve yeterli miktarda tüketildiği takdirde ileri yaşlarda ortaya çıkacak osteoporoz yani kemik erimesinin de önüne geçebilirsiniz. Üzümün günlük tüketilmesi gereken miktarı bir porsiyon yani 15 adettir. Bu sayı aşıldığında şeker oranı yüksek olan üzüm karaciğer yağlanmasına neden olmaktadır.

Kiraz

Uyku kalitesini artırıp, uykuya geçişi kolaylaştıran bir yapıya sahip olan kirazı uyumadan 10 dakika kadar önce 1 porsiyon yani 15 ile 20 adet tüketmek son derece faydalıdır. Şeker oranı diğer meyvelere göre daha düşük olan kiraz gut hastalığının tedavisinde başarılı bir meyvedir. Kan sulandırıcı bir etkiye sahip olması nedeniyle kalp ve tansiyon hastalığı dikkat etmeliler.

Karpuz

Tam bir sağlık deposu olan karpuz aynı zamanda yazın serinletici ve susuzluk giderici bir role de sahiptir. Şeker oranı yüksek olan karpuz, kalpten kansere kadar pek çok hastalığa iyi gelmektedir. 2 dilim karpuz 1 porsiyon meyveye eşittir. Şeker oranını daha aza indirmek adına protein bakımından zengin olan peynir ile tüketebilirsiniz.

Kayısı

Demir bakımından zengin olan kayısı anemi ve anemiden kaynaklanan pek çok hastalığı ortaya çıkmasını engellemektedir. 1 porsiyon kayısı 3-4 adete denk gelmektedir. Lif oranı oldukça yüksek olan kayısı kabızlık şikayeti çekenler içinde önemli bir meyvedir. Ancak fazla tüketildiği takdirde ishale yol açabilir.

İncir

Yüksek oranda life sahip olan incir bağırsak sağlığı için oldukça faydalı bir besindir aynı zamanda kolesterol düşürücü bir etkiye de sahiptir. 1 porsiyon taze incir 1 adede denk geliyor. İnsülin direnci açısından dikkatli tüketmek gerekir dengelemek açısından 1 bardak süt ile tüketebilirsiniz.

Kavun

Tam bir sağlık deposu olan kavun zengin potasyum ve su içeriği bakımından vücuttaki toksinlerin atılması açısından çok önemlidir. 2 dilim kavun 1 porsiyon meyveye denk gelmektedir.