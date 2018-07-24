Meyve ve sebzelerdeki o tehlike!

ABD’de artan salgın hastalıklar ve bağırsak enfeksiyonuna neden olan etkenler araştırıldı ve 23 eyalette bazı yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiği ilan edildi.

Güncellenme 24 Temmuz 2018 15:57

Zehirlenme ve salgın vakaların artmasına bağlı olarak ABD Sağlık Bakanlığı, vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Özellikle bazı yiyeceklerin bağırsak enfeksiyonlarına yol açması ve halen devam etmesi üzerine 23 eyalette bazı yiyecekleri tüketmek konusunda dikkatli olunması noktasında devlet tarafından uyarılar yapıldı.

Sağlık bakanlığı görevlileri, bazı yiyeceklerde bulunan virüslerin gizlenmesi noktasında parazitlere neden olan bağırsak enfeksiyonu riskine neden olan gıdalardan uzak durmak gerektiği konusunda uyardı.

Kavun ve karpuza dikkat!

Yapılan araştırmalara bağlı olarak 23 eyalette meyvenin salmonella ve kontamine salgınına neden olacağı belirtilerek "Kavun içeren meyve salatalarının yanı sıra karpuz, kesilmiş kavun veya meyve salatası karışımlarından uzak durulmalı" açıklamalarında bulunuldu. Özellikle salgın hastalıklara neden olan meyvelerin Walmart, Kroger, Walgreens, Sprouts Farmers Market, Costco, Whole Foods ve Amazon marketlerinde bulunduğu ortaya çıktı.

Diğer tarafta geçen haftalarda ABD Tarım Bakanlığı tarafından gelen açıklamada çiğ hindi ürünlerine bağlı olarak 90 kişinin salgın hastalıklarından tedavi edildiği belirtildi.