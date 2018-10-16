Mevsim geçişlerinde cilt bakımı nasıl olmalı?

Mevsimlerin değişmesi ile birlikte cildinizin ihtiyaçlarında da değişiklikler meydana geliyor.

Güncellenme 16 Ekim 2018 11:18

Mevsim geçişlerinde cilt sorunlarını en aza indirmek için neler yapmak gerekir? Uzmanlar bu konuda ne gibi önlemler almak gerektiği konusunda bilgiler verdi.

Cilt, çevresel etkenlerle doğrudan temas içerisinde olan bir organ olduğundan, genetik ve içsel etkenlerin yanı sıra doğrudan etki edebiliyor. Havaların soğuması ile birlikte cilt gözenekleri sıkılaşır, yağ- sebum salgısı artar. Cilt beslenmesi ile birlikte bozukluklar olduğunda ciltte renksiz ve donuk bir görünüm oluşur. Rüzgar ciltte nemin uzaklaşmasına neden olur bu durumda kuruması ve çatlaması gibi sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Cilt temizliğinde nelere dikkat edilmeli?

Cilt tipinize uygun olan ve alkol içermeyen bir temizleyici ile en az günde bir kez temizlik yapılmalı. Makyaj temizleyicileri ile cilt temizleyicileri aynı işlevi görmüyor. Makyaj temizleyicileri genel olarak çözücü ve yağ içerirler ve susuz olarak kullanırlar. Cilt temizleyicileri ise makyaj temizlendikten sonra su ile birlikte kullanılabilirler. Günlük temizlik dışında bir uzman tarafından cilt tipinize uygun bir peeling uygulamanız gerekir.

Cilt temizliği için dışardan destek almak kadar içeriden de ihtiyaçları bulunuyor. Cilt sağlığı için tükettiğimiz gıdalara da dikkat etmek gerekir.

Sağlıklı ve canlı bir cilt için

Yeteri miktarda su tüketmek, alkol, sigara ve hava kirliliğinden uzak durmak, doğru ve düzgün beslenmek, yeteri kadar protein almak, vitamin ve antioksidan desteği ile birlikte cildiniz için en iyi iç destek sistemini oluşturmuş olursunuz.