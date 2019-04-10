Mevlüt Uysal'dan çok konuşulacak iddialar!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "AK Parti'ye oy verenlerin seçmen listesinden düşürülmesi şeklinde bir operasyon yapıldığı görülmektedir" dedi.

Güncellenme 10 Nisan 2019 21:20

Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiası ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Hiçbir yerde olmayan seçmen hareketi var. Boş arsa ve iş yerleri konut gibi kaydedilmiş" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, Büyükçekmece'de sahte seçmen incelemesi ve seçim sonucuna itirazlar ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Uysal, "AK Parti'ye oy verenlerin seçmen listesinden düşürülmesi şeklinde bir operasyon yapıldığı görülmektedir" dedi.

"26-27 bine yakın seçmen hareketi olmuş" diyen Mevlüt Uysal, "26 bin seçmen hareketliliğini bir kişinin yapması mümkün değil. Türkiye tarihinde böyle organize işlem yok" ifadelerini kullandı.

Uysal'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Türkiye'nin hiçbir yerinde görünmeyen seçmen hareketi yaşanmış"

Türkiye'nin hiçbir yerinde görünmeyen seçmen hareketi yaşanmış. 172 bin 351 seçmenden toplam 11 bin 954 seçmen düşürülmüş. Bu düşürülenler içerisinde ölümle düşenler, askere gidenler var, yurt dışına gidenler bir de hiçbir yerde seçmen olamayanlar var. Toplamda 14 bin seçmen de yeni kayıt yapılmış. Toplamda 26-27 bine yakın bir seçmen hareketi olmuş.

"Organize bir ekip tarafından yapılabiliyor"

Büyükçekmece seçmen listesinden 3 bin 092 seçmenin hiçbir yerinde kaydı yok. Bu ne manaya geliyor. Bu aslında bir nevi vatandaşlıktan çıkarılmış gibi. Nasıl olmuş da bu insanlar hiç seçmen kaydında yok. Seçmen kayıtları üzerindeki değişiklikleri organize bir ekip tarafından yapılabiliyor. Bunun bir kaç kişinin yapabilmesi, kurumların verilerini kullanmadan yapabilmesi mümkün değil.

"İş yeri kaydı olan yerler konut gibi gösterildi"

Büyükçekmece bölgesinde yazlık olarak kullanılan yerlerde boş olan adreslerin sahte seçmen kaydı yapılanların listeye alınabilmesi. Büyükçekmece'de iş yeri kaydı olan yerler konut gibi gösterilerek buralara nüfus taşıma gerçekleştirilmiş. Herhangi bir vatandaş benim haberim yok ama benim evimde seçmenler var; bu da burada mal sahiplerinin haberi olmadan burasının ikinci yazlık konut olarak gösterilmesine neden olmuştur.

"736 seçmen kaydına itiraz ettik"

4-19 Ocak'ta liste askıya çıktı. İtirazlar yapıldıktan sonra değerlendirmeler yapıldı. Bu süreçte biz ne yaptık da bu listedeki oynamada bir işlem yapamadık? Listeler askıya çıktığı zaman AK Parti listelerinin yanlış olup olmadığını kontrol ettiğimizde 736 seçmen kaydına itiraz ettik. CHP de itiraz etti ve bu 736 seçmen listemizden 717'sinin kaydı donduruldu.

"Bu seçmen kaydırması değil bu başka bir şey"

Aynı sahte adreslere 830 kayıt yapılmış olmasına rağmen İlçe de İl de itirazımızı reddetti. Ret sebebine kolluk kuvvetinin nedeni kolluk kuvveti tarafından yerinde tespit yapılamaması. Bu seçmen kaydırması değil bu başka bir şeydir. Büyükçekmece'mizin seçmen sayısının yüzde 20'ye yakın bir hareket var.

"Bir operasyon yapıldığı görülmektedir"

Belediyeden sahte adreslere kayıt yapan seçmenlerin tamamı o şahıs üzerinden gitmiş. 18 Ocak günü bu şahıs tutuklandı. Yardımcı olan şahıslardan Osman Doğan da tutuklandı. AK Parti'ye oy verenlerin seçmen listesinden düşürülmesi şeklinde bir operasyon yapıldığı görülmektedir. Böyle olunca bizim itirazımız sadece bir seçmenin başka bir yere gidip kayıt yaptırmasıyla kendi özgür iradesiyle oyunu kullanmasıyla ilgili değil. Belediye içerisindeki bir ekip ve nüfus idaresinin içerisindeki adamlarına yaptırdıkları müdahalelerle seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde operasyon yapmasıdır.

"Bunu yapanlar kim?"

Belediye ile herhangi bir işi olanlar "Sen şu kadar seçmen bildirmek zorundasın" diye T.C. ve isim bilgileri veriyor. Daha sonra seçmen getir denilen şahıslar da sadece seçim günü o isimleri getirtip oy kullandırtıyor. Bunu yapanlar kim? Seçmenler değil, belediyelerle iş yapanlar... Belediyenin planlama bölümünde çalışıp numarataj yaparak adım atanlar... Seçim tarihi boyunca Türkiye böyle bir organize iş görmemiş durumda. Mesele artık savcılıkta.

"Kanunsuzluk olduğu açıktır"

Büyükçekmece'de toplamda 1038 görevli olması gerekiyor. 285 görevli bizzat mülki idari tarafından değil dışarıdan atanmıştır. Başka ilçeleri bırakın İstanbul dışından gelenler vardır. Memur olmayı bırakın işçiler bile vardır. Bu da seçimlerin iptal olması yeterli bir sebeptir. Kanunsuzluk olduğu açıktır. Bu bilgilerin ışığında Büyükçekmece'deki seçimin iptal edileceğini düşünüyorum.

"YSK karar verecek"

24 Haziran sonrası yapılan işlemlerde yani 8 ayda 14,264 kayıt yapılmış. Yani toplam 21 bin yapıyor rakam. Burada sahte adresler oluşturulmuş. Bu seçimin öncesine de bakmamız gerekir. Buradaki seçimler iptal olursa Büyükşehir seçimleri de etkilenir. Ama buna YSK karar verecek.