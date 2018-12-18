Metroda şok intihar! Seferler durdu

Ankara'da bir vatandaş kendisini metronun önüne atarak intihar etti.

Güncellenme 18 Aralık 2018 11:44

Ankara’daki AKM metro istasyonunda bir kişi intihar etti. İntihar nedeni ile metro seferleri durduruldu.

Kendini metronun önüne attı

Bu sabah saat 09.45’te gerçekleşen olay Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonunda meydana geldi. Adı henüz tespit edilemeyen bir kişi, istasyona yaklaşan metronun önüne atladı. Metro istasyonunda bulunan vatandaşlar durumu ilgili birimlere haber verdi.

İnceleme devam ediyor

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, vatandaşın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşanan olay sonrası metro seferleri durdurulurken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.