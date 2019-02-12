Metrobüste "biraz ilerle" kavgası kanlı bitti

Beylikdüzü'nde hareket halindeki metrobüste çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Güncellenme 12 Şubat 2019 10:29

Beylikdüzü'nde hareket halindeki metrobüste çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Kavganın kalabalık araçtaki yer tartışmasından kaynaklandığı belirtildi.

Her şey "biraz ilerle" uyarısı ile başladı

Sabah saatlerinde Beylikdüzü’nden Avcılar’a hareket halinde olan bir metrobüste çıkan olay, Saadetdere Metrobüs Durağı’nda yaşandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Metrobüs içerisinde yolculuk yapan iki genç, yer yüzünden tartışmaya başladı. İddiaya göre, kalabalık metrobüsteki gençlerden biri diğerine, "biraz ilerle" uyarısında bulundu.

Şüpheli genç olay yerinden kaçtı

Çıkan tartışmayla birlikte gençlerden biri, yanında taşıdığı kesici aletle diğer genci yaraladı. İki tarafta Saadetdere Durağı'nda indi. Yaralı genç kendini yere atıp yardım isterken, şüpheli genç ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Olay yerinden yaralı gence ilk müdahale, yolcular tarafından yapıldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gencin sağlık durumunun iyi olduğu ve polis ekiplerinin kaça şüpheliyi aradığı belirtildi.