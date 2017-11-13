Metrobüs duraklarında bekleyip ayda 5 bin lira kazanıyorlar

Günde 13 milyon insanın yolculuk ettiği İstanbul'da toplu taşıma durakları yeni iş kapılarına olanak sağlıyor.

Güncellenme 13 Kasım 2017 14:31

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, günde 13 milyon insanın yolculuk ettiği İstanbul'da toplu taşıma durakları girişimcilerin kazanç kapısı olmaya devam ediyor.

Kişi başı 1 lira fark

Bileti olmayan yolcu veya turistler için Akbil basıyor, kişi başı 70 kuruş ila 1 lira arasında değişen tutarlarda fark alıyor. Tıpkı eski dönemlerdeki otobüs muavinleri gibi çalışan bu kişilerin her birinin elinde en az bakiyesi 100 lirayla doldurulmuş kartlar var. Son dönemde birçok metro ve metrobüs istasyonunda daha sık görülüyor.

Yenibosna civarında 2 yılı aşkın süredir bu işi yaptığını anlatan Ahmet Ö. vatandaşların sıkça kullandığı metro ve metrobüs gişelerinin yüksek oranlarda kâr etmek için iyi bir fırsat olduğuna dikkat çekiyor.

"Parayı görünce meslek edindim"

Ahmet Ö. günlük harçlığını çıkartmak için başladığı bu işi yüksek getirisi olduğunu görünce meslek edinmiş. Özellikle sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluktan faydalandıklarını anlatan Ahmet Ö. "Vatandaş işe gidip gelirken, hep bir koşuşturmaca içerisinde. Bakiyesi bitmişse geri dönüp doldurmakla uğraşmıyor. Biz de buradaki boşluğu değerlendiriyoruz. Alan razı satan razı kardeşim" diyor ve ekliyor: Otobüste bakiyen yetersiz olunca ‘Fazla Akbil'i olan var mı' diye sormuyor musun?" diyor.