Metrobüs durağında feci ölüm! Her şey bir anda oldu

Şişli Darülaceze durağında bir vatandaş metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Güncellenme 03 Ocak 2019 10:12

Metrobüs, Darülaceze durağında Mehmet Suel adlı bir yolcuya çarptı. Meydana gelen kaza sonrası hastaneye kaldırılan talihsiz vatandaş kurtarılamadı.

Vatandaş metrobüsün altında kaldı

Şişli Darülaceze Metrobüs durağında yaşanan olay saat 08.00’de meydana geldi. İddiaya göre burada metrobüs bekleyen Mehmet Suel adlı vatandaş belirlenemeyen bir nedenden ötürü metrobüs yoluna düştü. Bu sırada Avcılar yönüne hareket eden metrobüs, talihsiz vatandaşı altına aldı.

Yolcu hayatını kaybetti

Kaza sonrası ağır bir şekilde yaralanan yolcu, çevredeki vatandaşların yardımı ile metrobüsün altından çıkarıldı. Olay hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Burada sağlık ekipleri tarafından yapılan ön müdahale sonrası hastaneye kaldırılan yolcu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Şoför gözaltına alındı

Öte yandan kaza sebebi ile metrobüsün Avcılar yönü seferlerinde aksama yaşandı. Bir süre sonra seferler tekrar normale döndü. Metrobüsü kullanan şoför ise gözaltına alınarak Çağlayan Polis Merkezi'ne götürüldü.