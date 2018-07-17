Metin Temel Paşa'nın eşine sürpriz görev

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin "apoletini sökeceğim" dediği ismin eşi Yargıtay üyeliğine atandı.

Güncellenme 17 Temmuz 2018 17:30

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışladığı için "apoletini sökeceğim" dediği 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in eşi Ferhan Temel Yargıtay üyeliğine atandı.

Oda TV'nin iddiası

Oda TV'nin haberine göre, 112 yeni yüksek yargı üyesi arasında sadece 3 kadın bulunuyor ve bunlar arasında dikkat çekmeyen ve gündeme gelmeyen bir isim var. Bu kişi ise Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin "Apolet sökme" tartışmalarıyla gündemde olan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in eşi Ferhan Temel.

Ferhan Temel daha önce neler yaptı?

Yeni Yargıtay üyesi Ferhan Temel 1963 doğumlu. 1984 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Temel, göreve Kayseri hakim adayı olarak başladı. Kars Aralık Cumhuriyet Savcılığı ve Kayseri Tomarza Hakimliğinin ardından da Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği yaptı.

Yargıtay üyesi oldu

25 Mart 2016 kararnamesi ile Yargıtay Tetkik Hakimliğinden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na atanan Temel, dünkü kararnameyle yeniden Yargıtay'a, ama bu defa üye olarak döndü.