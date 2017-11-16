Metin Feyzioğlu'nun açıklamarına CHP'den tepki!

Metin Feyzioğlu'nun "Nuriye ile Semih'i evlat edinecek bir sempati içinde olmamı kimse benden beklemesin" yorumun CHP'den tepki geldi.

Güncellenme 16 Kasım 2017 17:35

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu dün katıldığı bir radyo programında açlık grevindeki DHKP-C'li Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında konuşmuş, "Nuriye ile Semih'i evlat edinecek bir sempati içinde olmamı kimse benden beklemesin" demişti. Feyzioğlu'na CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan sert yanıt geldi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında, "Nuriye ile Semih'i evlat edinecek bir sempati içinde olmamı kimse benden beklemesin" yorumu yaptı.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevi yapmasına değinen Feyzioğlu, devletin açlık grevindeki kişilere müdahale etme yükümlülüğü olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Açlık grevi yapan kişi, bilincini kaybettiğinde, devletin ona ölmemesini sağlamak için müdahale etme yükümlülüğü var."

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın yargılandıkları davanın duruşmasından önce, avukatlarının tutuklanması hakkında da görüşlerini belirten TBB Başkanı, "Nuriye ile Semih adlı açlık grevi yapan kişilerin tutuklanan avukatlarının tutuklanma gerekçesinde, Nuriye ile Semih'in avukatı olmaları yoktu. Polisin öldürdüğü DHKP-C teröristin üzerinden çıkan listede tutuklanan bazı avukatların adı geçtiği söyleniyor. Ben bu listenin değersiz olduğunu söyleyemem" diye konuştu.

CHP'den tepki

CHP'li Aykut Erdoğdu, Metin Fevzioğlu'nun DHKP-C'li isimler için söylediği sözlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Kimse Baro Başkanından merhamet beklemiyor... Nuriye ve Semih'in de beklediğini sanmıyorum... Baro Başkanı Temsil ettiği görev gereği hukuka sahip çıksın yeter... Baro Başkanı bu açıklamasıyla dönemin bütün suçlarına ortak oldu... Bu sözler unutulmaz..."