Metin Akpınar'dan duygusal açıklama! Yolun sonu

Metin Akpınar, yaşının 78 olduğunu artık yolun sonuna geldiğini söyledi.

Güncellenme 06 Aralık 2018 17:20

Sosyal medya fenomenleri Fatih Yasin, Bilal Yasin ve Atakan Özyurt’un başrolde oynadığı ve Metin Akpınar, Perihan Savaş, Erkan Can ve Güven Kıraç gibi usta isimlerin de kadroda yer aldığı komedi filmi Kafalar Karışık’ın galası yapıldı.

Metin Akpınar: Yolun sonu

Filmin gösteriminden önce kameralar karşısına geçen oyuncular samimi açıklamalarda bulundu. 11 yıl aradan sonra setlere dönen usta oyuncu Metin Akpınar, bu filmde oynaması için kendisini iki şeyin ikna ettiğini, 11 senedir setlerde olmadığını, yaşının 78 olduğunu, bu sektörde yolun sonu olduğunu, Türkiye'de erkek yaş ortalaması 75.5 olduğunu, şöyle birincisinin filmde oynayıp, gala yapalım diye düşündüğünü, ikincisinin de genç sanatçı oyuncuların kendisiyle birlikte olmak istediklerini, kıramadığını, seve seve birlikte rol aldıklarını söyledi.