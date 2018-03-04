Metin Akpınar’a şok karar!

Metin Akpınar oynadığı filmler ilgili yayınlanan iki kanal hakkında telif hakkı istemiyle açtığı dava reddedildi.

Güncellenme 04 Mart 2018 20:34

Usta oyuncu Metin Akpınar iki kanalda yayınlanan Köyden İndim Şehire, Mavi Boncuk ve Salak Milyoner filmleri ilgili telif davası açtı. Yapılan incelemeler sonucunda ‘Oyuncunun herhangi bir hakkı yok’ denilerek dava reddedildi.

Telif hakkı ile ilgili hukuki mücadele içinde Metin Akpınar. Ünlü oyuncu Metin Akpınar, Kanal 7 ve Star TV’ye yayınladıkları Köyden İndim Şehire, Mavi Boncuk ve Salak Milyoner filmleri ilgili telif hakkı davası açtı. Kanal 7’ye açılan dava 6 filmle ilgili davada çıkan kararda ‘oyuncunun herhangi bir hakkı yok’ denilerek dava reddedildi. Oyuncunun oynadığı ve dava açtığı 5 film ile ilgili Star TV’ye açılan dava henüz devam ediyor.

Dava reddedildi

Kanalın filmleri yayınlarken kendisinden izin almadığını savunan Ünlü oyuncu Metin Akpınar, kanaldan telif hakkı talebinde bulundu. Dava açılan kanal dava ile ilgili cevap olarak filmlerin 1972 ile 1974 yılları arasında yapıldığını ve 20 yıl sonra alenileştiği için eserlerin koruma sürelerinin geçtiğini ve davaların reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

Hepsi gitti bir ben kalmışım

Usta oyuncu daha önceleri yapılan röportajda uzun zaman sonra “Köyden İndim Şehre” filmini izlediğini ve izlerken duygulandığını dile getirdi. Usta oyuncuların hepsinin gittiğinin bir tek kendisinin hayatta olduğunu belirtmişti.

Zeki’ye uzun yıllar güldü

Kadim dostu Zeki Alasya’ya uzun yıllar güldüğünü kendine rakip olarak bir tek onu gördüğünü ifade eden oyuncu, teknolojik gelişmelerle birlikte kendisini de izleyip izlerken kendisine de güldüğünü belirtti.

"Hep eksiğim"

Zeki Alasya ile olan dostluğunu dile getirirken hep bir yanının eksik olduğunu ve onu çok özlediğini belirtiyor.

Zeki ve Metin tiplemeleri Yeşilçam’ın unutulmaz simaları olarak yıllar boyunca devam edecek. Gelecek nesillerin öğreneceği usta oyunculukları, uygulamalı birer ders niteliğinde filmleri yıllar geçse de hala tazeliğini aynı şekilde koruyor.