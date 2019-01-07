Metin Akpınar'a ikinci şok! Fezleke hazırlandı

Bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeni soruşturma başlatılan Metin Akpınar hakkında fezleke de hazırlandı.

Güncellenme 07 Ocak 2019 16:25

Oyuncu Metin Akpınar hakkında bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeni ile soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Akpınar hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan da bir fezleke hazırlandı.

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Metin Akpınar hakkında bir televizyon kanalındaki sözleri nedeni ile "halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkın bir kesimini aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Hakkında fezleke hazırlandı

Soruşturmayı yürüten savcılık Metin Akpınar hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturma dosyasını ayırarak fezleke hazırladı.

Fezleke başsavcılığa gönderildi

Hazırlanan fezleke, atılı suç itibariyle görev kapsamına girmesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Akpınar hakkında, diğer suçlardan açılan soruşturma ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülecek.