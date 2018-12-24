Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adliyede!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı idamla tehdit eden Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ifade vermek üzere polis eşliğinde adliyeye götürüldü.
Bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü. İkilinin eş zamanlı olarak adliyeye götürüldüğü öğrenildi.
Evinden alındı
Metin Akpınar’ın İstanbul Kadıköy’de bulunan evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin eve girmesinin ardından, Akpınar tek başına dışarıya çıktı.
İfadesi alınacak
"Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" açıklamasında bulunan Metin Akpınar, sivil aracına bindirilerek Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Akpınar, ifade işlemleri için savcılığın bulunduğu bölüme geçti.