Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adliyede!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı idamla tehdit eden Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ifade vermek üzere polis eşliğinde adliyeye götürüldü.

Güncellenme 24 Aralık 2018 10:58