Meteoroloji’den yağmur ve sağanak uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre; Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yarın yağmur ve sağanak bekleniyor.

Güncellenme 29 Aralık 2018 15:36

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde havalar yarın parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın merkez ve doğu ilçeleriyle Çorum çevrelerinde yağış görülecek.

Yağışlar kar ve yağmur şeklinde olacak

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde, Diyarbakır, Mardin ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Sis ve pus uyarısı

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.