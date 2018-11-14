Meteoroloji'den sel ve su baskınlarına karşı uyardı

Meteoroloji, İstanbul'da yarın sabah başlayacak olan sağanağın Cuma günü akşama kadar devam edeceğini duyurdu.

Güncellenme 14 Kasım 2018 17:34

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden hava tahminleri hakkında açıklama yapıldı. Buna göre yarın sabah saatlerinden başlayarak İstanbul’da sağanak başlayacak ve kuvvetli olarak aralıklarla Cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olacak.

Sel ve su baskınlarına karşı uyarı

Yağış miktarının ilçelere göre, metrekareye 25-75 milimetre arasında değişkenlik göstermesi bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.