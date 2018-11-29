Meteoroloji'den sağanak ve şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji, yarın yurdun büyük bir kesiminde yağmur ve sağanakların etkili olacağını duyurdu.

Güncellenme 29 Kasım 2018 16:19

Başta Akdeniz kıyılarında olmak üzere Türkiye’nin çok sayıda bölgesinde yarın sağanak bekleniyor. Mersin ve çevresinde, Adana’nın batı kesimlerinde, Adıyaman ve Şırnak çevresinde çok güçlü ve yer yer şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Yurdun geneli etkili yağışa teslim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin büyük bir kesiminde yarın yağmur ve sağanakların etkili olacağını, Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanağın etkisini göstereceği belirtildi.

Bazı bölgelerde karla karışık yağmur yağacak

Açıklamada, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörüldüğü ifade edildi.

Güneydoğu’da şiddetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Adapazarı çevrelerinde kuvvetli; Mersin çevreleri, Adana'nın batı kesimleri, Adıyaman ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış olacağı tahmin ediliyor.

Şiddetli rüzgar fırtınaya dönüşebilir

Rüzgarın ise Batı Karadeniz'in batısı, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi bekleniyor.

Denizlerdeki hava durumuna bakıldığında, Kuzey ve Orta Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına öngörülüyor.