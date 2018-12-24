Meteoroloji'den kritik uyarı! Tüm yurt...

Meteoroloji, yurdun Balkanlardan gelecek yeni bir soğuk hava dalgası altına gireceğini açıkladı.

Güncellenme 24 Aralık 2018 11:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye’nin Balkanlar üzerinden gelecek yeni soğuk hava dalgası etkisine gireceğini duyurdu. Yapılan açıklamada; Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ üzerinden başlayarak tüm yurdun soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına gireceği uyarısı yapıldı.

Yurt soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor

Açıklamada, Türkiye’nin bugün akşam saatleri itibarıyla kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği belirtildi.

Hava sıcaklıkları düşecek

Öte yandan hava sıcaklıklarının Salı günü ülkenin kuzeybatı kesimlerinde, Çarşamba ve Perşembe günleri ise iç ve doğu bölgelerinde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

İzmir’de yağış bekleniyor

Balkanlardan yurda giriş yapan soğuk hava sisteminde, bu hafta sadece İzmir’de Salı günü yağmur ve sağanak şeklinde yağış beklendiği, diğer günlerde ise havanın parçalı bulutlu olmasının beklendiği belirtildi.

Önemli uyarı

Fakat havca sıcaklıklarındaki düşüşlerin İzmir ve Kıyı Ege’de de hissedileceği ifade edilen açıklamada, “Bu hafta etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havanın neden olacağı kuvvetli meteorolojik olaylar ile ilgili yayımlanacak meteorolojik uyarıların takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması can ve mal emniyeti açısından önem arz etmektedir" denildi.