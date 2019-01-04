Meteoroloji ve AKOM art arda uyardı! Kar yağışı başladı

Meteoroloji ve AKOM'un art arda yaptığı uyarılardan sonra İstanbul'da şiddetli kar yağışı başladı.

Güncellenme 04 Ocak 2019 10:58

Meteoroloji ve AKOM'un uyarısı sonrası İstanbul’da da kar yağışı başladı. Gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kendini kara bıraktı. Özellikle Beylikdüzü ve çevre ilçelerde kar yağışı ile fırtına etkisini iyice artırdı. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İBB çalışma başlattı

İstanbul’da kar yağışının yanı sıra şiddetli rüzgar da etkisini gösterdi. İBB ekipler uyarlar sonrası olumsuz hava koşulları nedeni ile vatandaşların etkilenmemesi için çalışma başlattı.

Eğitime ara verildi

Trakya’da şiddetli kar yağışı ve tipi nedeni ile 50’ye yakın köy yolu kapandı. Etkili kar yağışı olan yerlerde ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. İstanbul’un batı çevrelerinde öğle saatlerinde kadar yoğun kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

Don ve çığ uyarısı

Öte yandan, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı kar yağışı olacak.