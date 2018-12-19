Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur yerini kara bıraktı.

Güncellenme 19 Aralık 2018 16:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Kar bugün İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Batı kesimlerinde başlayan yağış, bu saatlerde doğu kesimlerine de ulaştı. İstanbul Boğazı ve çevresinde de kar yağışı etkili oluyor.

Yağmur yerini kara bıraktı

Dün akşam saatlerinde İstanbul’da etkili olmaya başlayan ve gece boyunca devam eden şiddetli yağmur, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Bazı bölgelerde su baskınlarına neden olan yağmur, öğle saatlerine doğru yüksek kesimlerde yerine kara bıraktı.

İki gündür yağmurun etkili olduğu İstanbul’da Arnavutköy, Beylikdüzü, Sarıyer ve Boğaz çevresinde öğlen saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

Şu anda yüzde 47 olan İstanbul’da trafik yoğunluğunun yüzde 75 seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.