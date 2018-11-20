Meteoroloji uyardı! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

Türkiye’nin Orta Akdeniz’den gelen yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

Güncellenme 20 Kasım 2018 16:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin Orta Akdeniz’den gelen yağışlı havanın etkisi altına gireceğini açıkladı.

Yağışlar, Cumartesi gününe kadar tüm yurtta etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Halen Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışların devam ettiği, gece saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği, batı bölgesinde görülecek olan yağışların Cumartesi gününe kadar tüm yurtta etkili olacağı, daha sonra da hafta sonu yurdu terk edeceği ifade edildi.

Tüm yurt, soğuk havanın etkisi altına girecek

Ülke genelinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yerini Perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk havanın etkisine bırakacağı belirtilen açıklamada, sıcaklıkların; Pazar gününe kadar Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de hissedilir derecede azalacağı, bahsi geçen yerlerde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında ve yer yer 2 ila 4 derece altına düşeceği belirtildi.