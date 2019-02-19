Meteoroloji uyardı! Kar geliyor

Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde bugün karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Güncellenme 19 Şubat 2019 10:06

Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde bugün karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre; Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Ardahan, Hatay çevreleri yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar yağmurlu ve sağanak şeklinde

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Gece buzlanması uyarısı

İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor.

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.