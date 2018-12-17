Meteoroloji uyardı! Bu tarihte İstanbul'da kar yağacak

Meteoroloji’nin tahminine göre; İstanbul'da geçen hafta etkili olan kar yağışı 24 Aralık itibarıyla devam edecek.

Güncellenme 17 Aralık 2018 12:41

Geçen hafta İstanbul’a yılın ilk karı düşmüştü. Özellikle Çatalca, Hadımköy ve Beylikdüzü’nde etkili olan kar yağışının bu hafta yeniden etkili olacağı belirtildi.

İstanbul’da kar yağacak

Meteoroloji’nin son hava tahmin raporuna göre, İstanbul ve çevresinde bu hafta yağmurlu bir hava etkili olacak. Öte yandan Çarşamba günü İstanbul’da kar da yağabilir.

Etkili kar 24 Aralık’ta başlayacak

İstanbul’da etkili kış ise 24 Aralık itibarıyla başlayacak. Aralık sonunda yurdun kuzeybatı bölgelerini etkisi altına alacak olan soğuk hava dalgasının ocak ayının başlarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Bu hafta kısa bir süre etkili olacak kar yağışlarının gelecek hafta yerini başka bir soğuk hava dalgasına bırakacak. 24 Aralık itibarıyla düşüşe geçecek olan hava sıcaklıklarının düşüşü, yılbaşını da içine alacak şekilde Ocak ayının başlarına kadar devam edecek. Küresel tahmin sistemlerine göre, yılbaşında İstanbul’da kar yağışının olacağı yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Bazı illerin hava tahmini ise şu şekilde:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde puslu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu 13

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.) 15

Samsun: Çok bulutlu 17

Trabzon: Çok bulutlu 17

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı 8