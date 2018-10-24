Metabolizmayı hızlandıran mucizevi besinler

Kilo kontrolü noktasına çaba gösteren kişiler metabolizmayı hızlandıran besinleri özenle tüketiyor.

Güncellenme 24 Ekim 2018 14:06

Uzmanlar kilo vermek isteyenler için metabolizmayı hızlandıran besinleri sıraladı.

Yeşil çay: Günde maksimum 2 ile 3 kupa tüketilen yeşil çay, metabolizmanın hızlandırmasına yardımcı olur ve böylece kilo kontrolünde önemli bir etkiye sahiptir.

Hindistancevizi yağı: içerisinde bulunan orta zincirli yağ asitleri metabolizmayı hızlandırıcı bir etkiye sahiptir.

Ananas: İçerisinde bromalin pigmentiyle yağ yakımını hızlandırmaya yardımcı olan bir etkiye sahiptir. Düzenli olarak tüketildiğinde selülitlerin düzelmesine yardımcı olur.

Süt ve süt ürünleri: İçeriğinde bulunan yüksek orandaki kalsiyum miktarı karın karın ve göbek bölgesinde bulunan yağ yakımını yardımcı olan bir etkiye sahiptir.

Kırmızı pul biber: İçeriğinde bulunan yüksek orandaki kapsaisin pigmentleri metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur.

Balık: Balığın içerisinde bulunan Omega 3 yağ asitleri metabolizmayı hızlandırıcı bir etkiye sahiptir.

Tam tahıllı ekmek: B vitaminleri metabolizmayı hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Tam tahıllı ekmeklerde B vitaminleri bakımından zengindir. Bu nedenle metabolizmayı hızlandırır.

Yağsız etler: Protein bakımından zengin olan besinlerde metabolizmayı ciddi orandan hızlandırır.