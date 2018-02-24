Mesut Yılmaz'ın oğlunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın intihar eden oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Güncellenme 24 Şubat 2018 12:45

Geçtiğimiz aylarda evinde intihar ederek hayatına son veren eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ölümüyle ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Yaşadığı hastalık intihara sürükledi

Soruşturma sonrası verilen takipsizlik kararında, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın, 15 Aralık 2017'de ikamet ettiği Beykoz'daki evinde hastalığı nedeni ile yaşam kalitesini düşürmesi ve gelecek konusunda bazı kaygılar yaşaması nedeniyle bunalıma girdiği ve etrafındaki çalışanları yanın uzaklaştırdığı kaydedildi. Bundan sonra babası Mesut Yılmaz'a ait ruhsatlı tabancayı başına dayayarak intihar ettiği belirtilen takipsizlik kararında olayın, ertesi gün evde hizmetli olarak bulunan M.A'nın eve dönüşü sırasında anlaşıldığı kaydedildi.

Savcılık olayı duyar duymaz eve intikal etti

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayı duyar duymaz eve intikal ettiği, güvenlik görevlilerine gerekli tedbirleri aldırdığı, olay yeri inceleme ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde olay yeri incelemesinin yapıldığı aktarıldı.

Tahrik ve teşvik yok

Yapılan araştırmada, anlatılanlar dışında herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın hayatına son vermesinde başka bir teşvik veya tahrik bulunmadığı anlaşıldı. Tüm bu nedenlerde dolayı takipsizlik kararında, kovuşturmaya gerek kalmadığı vurgulandı.

Herhangi bir şikayet talebi yok

Verilen kararda, Mesut Yılmaz'ın anne ve babasının yeni bir inceleme için herhangi bir başvuruda bulunmadığı ve kişi veya kişiler hakkında şikayetçi olmadıklarına dair yazılı dilekçe de verdikleri belirtildi.