Mesut Yılmaz, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, tedavi süreciyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Güncellenme 11 Mart 2019 09:58

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, tedavisiyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

“Kanserli tümör tespit edildi”

71 yaşındaki Yılmaz yaptığı açıklamada; sağlık durumunu merak eden arkadaşları olduğunu, Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde kanserli tümör tespit edildiğini, bu nedenle 23 Ocak tarihinde İstanbul Florence Nightingale hastanesinde Prof. Dr. Alper Toker nezaretinde başarılı bir operasyon geçirdiğini belirtti.

“Her şey normal seyrinde”

Yılmaz; halen Prof. Dr. Sualp Tansan nezaretinde önleyici kemoterapi tedavisi gördüğünü, grip salgını ve enfeksiyon sebebiyle görüşmelerine sınırlama getirdiklerini, her şeyin normal seyrinde devam ettiğini, ilgilenen, yorum yapan ve arayan herkese minnettar olduğunu söyledi.