Mesut ve Amine'nin nikahını Erdoğan kıydı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan; dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katılarak nikah şahidi oldu.

Güncellenme 08 Haziran 2019 11:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı. Dillere destan düğüne spor, siyaset ve sanat camiasından birçok isim katıldı.

Futbolcu Mesut Özil, Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile Beşiktaş'taki Four Seasons Hotel'de dünyaevine girdi.

Çiftin nikahını İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya kıyarken, nikah şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı.

Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Amine Gülşe'ye takdim etti. Düğün törenine, çiftin yakınları ile spor ve sanat camiasından önemli isimler de katıldı. Önemli isimlerin katıldığı düğünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Dillere destan düğün töreninde şarkıcı Alişan da davetliler arasındaydı. Ünlü çift Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.