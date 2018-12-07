Mesut Özil'in skandal görüntüleri çıktı! Gözler Amine Gülşe'de

Arsenal forması giyen ve Amine Gülşe ile evlilik hazırlığında olan Mesut Özil; 70 kadınlı bir partide, uyuşturucu kullanırken görüntülendi.

Güncellenme 07 Aralık 2018 12:01

Ünlü model ve oyuncu Amine Gülşe ile evlenme hazırlığında olan Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil’in 70 kadınlı bir partide uyuşturucu kullandığının görüntüleri ortaya çıktı.

Özil uyuşturucu kullandı

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankette örnek çift olarak gösterilen Amine Gülşe ve Mesut Özil’in birlikteliğini sarsacak görüntüler ortaya çıktı. Arsenal’ın yıldız oyuncularının adı büyük bir skandala karıştı. Aralarında gurbetçi oyuncu Mesut Özil’in de olduğu oyuncular, bir partide 'Hippy Crack' adlı maddeyi kullanırken görüntülendi. Ortaya çıkan görünler de Özil’in uyuşturucu kullandığı gözlemlendi.

70 kadınlı parti, 30 bin sterlin hesap

The Sun'da yer alan habere göre, futbolcuların özel partisine 70’de fazla kadın katıldı ve gece sonrası 30 bin sterlin hesap ödendi.

Gözler, Amine Gülşe’de

Mesut Özil’le evlenme hazırlığında olan Amine Gülşe’nin vereceği tepki ise merak konusu oldu.