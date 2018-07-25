Mesut Özil'in istifası Almanları zora soktu

Irkçılık yüzünden Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil, federasyon başkanı Grindel'e kabarık bir fatura çıkardı.

Güncellenme 25 Temmuz 2018 10:56

Alman Milli Takımını bırakarak, federasyon başkanı Grindel'e kabarık bir fatura çıkaran Mesut Özil, UEFA EURO 2024 ev sahipliği için Türkiye ile Almanya arasında yaşanan kıyasıya rekabette ülkemizi avantajlı konuma getirmiş oldu.

Oylarını Türkiye’den yana kullanacaklar

Akşam'ın haberine göre; 29 yaşındaki gurbetçi oyuncu Özil, milli takımı bırakma nedeni olarak kendisine yapılan ırkçı davranışları gerekçe göstermişti. Özil'in bu hareketi, Almanya'nın EURO 2024 ev sahipliği şansının iyice zora girmesine neden oldu. UEFA'daki üyelerin birçoğunun bu olaylardan rahatsız olduğu ve oylarını Türkiye'den yana kullanacakları dile getirildi.

Almanya nasıl bir yol izleyecek?

AFF'nin bu gelişmeler sonrasında nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu olurken, AFF'nin eski basın sözcüsü olan Harald Stenger yaşanan tartışmaların ardından DFB Başkanı Reinhard Grindel'in son 50 yılın en kötü başkanı olduğunu söyledi.