Mesut Özil'den sonra tüm gözler o isimde

Mesut Özil'in Alman milli takımından istifa etmesinin ardından tüm gözler İlkay Gündoğan'a çevrildi.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 10:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf yüzünden Almanlardan baskı gören gurbetçi oyuncu Mesut Özil, Alman milli takımından istifa ettiğini açıklamıştı. Bunun ardından sosyal medyada övgü üstüne övgü alan Özil'in bu hareketi sonrası futbolseverler aynı hareketi İlkay Gündoğan'dan da bekliyor.

Gözler İlkay Gündoğan'a çevrildi

Almanya basınında geniş yer bulan istifa haberi sonrasında Özdil'den sonra tüm gözler İlkay Gündoğan'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Londra'da fotoğraf çektiren İki oyuncudan biri olan Gündoğan şu anda Mykonos'ta tatilde.

Mesut Özil'in kararını açıklaması sonrasında sosyal medyada başlayan tartışma gideren büyüdü. Çok sayıda kullanıcı İlkay Gündoğan'ın Twitter ve Instagram hesaplarına mention yaparak ondan da Alman milli takımını bırakmasını talep etti.

“Sen istifa etmeyecek misin?”

Bir Instagram kullanıcısı, "Sen istifa etmeyecek misin Alman takımından? Omurgalı ol bırak'" yazarken bir başka kullanıcı ise "Bizim boynumuzu yere eğme sen de duruşunu göster Balıkesirli haydi aslanım" yazdı.

Bir diğer kullanıcı ise İlkay Gündoğan'ın özür dilediğini hatırlatarak Alman milli takımını bırakmayacağını savundu.