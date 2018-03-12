Mesut Özil'den olay sözler!

Mesut Özil, bir dönem Barcelona forması giyen David Villa hakkında ağır ifadeler kullandı.

Güncellenme 12 Mart 2018 15:43

Arsenal'da top koşturan Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'in "Futbolun Büyüsü ve Gerçekleşen Hayaller" adıyla biyografisi çıktı. Yıldız oyuncu bir dönem Barcelona forması giyen David Villa hakkında ağır ifadeler kullandı.

David Villa'ya ağır sözler

Real Madrid'de oynadığı dönemde Barcelona ile oynanan karşılaşmada maçı 3-2 kaybettiklerini hatırlatan Özil, İspanya Süper Kupası rövanş maçı hakkında da konuştu. Özil, David Villa'nın maçta kendisine arkadan tokat attığını ve onun "korkak köpek" olduğunu ifade etti.

Mesut Özil olayı şöyle anlattı:

Özil, saniyeler içinde kargaşa koptuğunu, dışardan bakında sahnenin birbirlerini iten, tehdit ve provoke eden, birbirlerine hakaretler yağdıran beyaz-bordo-lacivert formalarla örülü bir yumağı andırdığını, Barça oyuncularının büyük bölümü Marcelo'nun yakasına yapışmak istediğini, üstüne yürüdüklerini, sıkıştırdıklarını ve gerçekten yakışıksız bir biçimde hakaret ettiklerini ifade etti.

Özil, Kendisinin Marcelo'nun önüne geçip onu koruduğunu, başka bir aptallık daha yapmasın diye onu geri çektiğini, kendisinin aklı başında davranmaya çalışırken David Villa'nın arkadan bir anda "korkak bir köpek" gibi sokulup kafamın arkasına bir şaplak attığını ve bu olayın tam bir rezalet olduğunu söyledi.

Bu olayı kitabında "adilik ve sinsilik" olarak yorumlayan Mesut, kendisine yapılan hareket sonrasını çileden çıktığını ve arkadaşlarının kendisini zor sakinleştirdiğini belirtti.