Mesut Özil, uyuşturucudan bilincini kaybetmiş!

Aralarında Mesut Özil'in de olduğu futbolcuların uyuşturucu partisinde bulunan bir kadın, her şeyi anlattı.

Güncellenme 07 Aralık 2018 14:04

Aralarında Mesut Özil’in de olduğu Arsenalli futbolcuların, 70 kadınlı uyuşturucu partisi İngiliz medyasında geniş yer buldu.

Uyuşturucu çekmişler

The Sun tarafından servis edilen videoda ile gündem oturan görüntülerde, Mesut Özil, Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi, Sead Kolasinac, Shkodran Mustafi ve Pierre Emerick Aubemayang'ın uyuşturucu etkili balondan hava aldıkları ortaya çıktı.

Cinsel gücü de artırıyor

Bu gazın ‘Hippy crack’ olarak anıldığı ve hem gülmeyi hem de cinsel gücü artırdığı belirtildi.

O geceye tanık olan bir kız konuştu

The Sun, partideki 70 kızdan biri ile görüştü. Bu kişinin verdiği ifadeye göre, Hippy crack'in olduğu balonları tüm oyuncuların kullandığını, bundan etkilendiklerini, gazdan çeken futbolcuların kafayı bulduklarını, gazın içeriğinin biraz sert olduğunu söyledi.

Özil kendinden geçmiş

Özil’in de burada olduğunu belirten tanık, balondan büyük bir hava çeken Özil’in bilincini kaybettiğini, koltukta uyuyakaldığını, Guendouzi’nin de gazdan aldıktan sonra önce cesurlaştığını daha sonra da durumunun kötüye gittiğini, bilincinin tamamen kapandığını, koltuğun bir köşesinde kaldığını, sporcuların bu halde olmasını şaşkınlıkla karşıladığını ifade etti.