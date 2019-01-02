Mesut Özil kararını verdi

Arsenal'dan kiralık olarak ayrılacağı ileri sürülen Mesut Özil'in bu sezon da transfer düşünmediği belirtildi.

Güncellenme 02 Ocak 2019 12:16

Ocak ayında kiralık olarak Arsenal’dan ayrılabileceği konuşulan Mesut Özil’in transfer düşünmediği ortaya çıktı. Bu sezon Unai Emery yönetiminde yeteri kadar forma şansı bulamayan Mesut Özil'in Ocak ayında Arsenal'den ayrılabileceği konuşuluyordu.

Fenerbahçe de Mesut’un peşinde

ESPN'in Mesut'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre yıldız futbolcu Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyor ve takımda kalarak forma için mücadele vermek istiyor. 30 yaşındaki oyuncu bu sezon Arsenal forması altında 13'ü ilk 11'de olmak üzere 16 resmi maçta görev almış ve 4 gol 1 asistlik performans sergilemişti. Bilindiği üzere Mesut ile Fenerbahçe yakından ilgileniyordu.