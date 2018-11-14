Mesut Özil, 1 milyon sterlinlik teklifi geri çevirmiş

Mesut Özil'in menajeri, yıldız futbolcunun 1 milyon sterlinlik teklifi geri çevirdiğini açıkladı.

Güncellenme 14 Kasım 2018 17:13

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız ismin haftalık 1 milyon sterlinlik teklifi geri çevirdiğini açıkladı.

“Para önemli değil”

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Asya'dan dev bir teklif aldıklarını, ancak Mesut’un önceliğinin hiçbir zaman para olmadığını, paranın önemli bir etken olduğunu ama Mesut’un bir Premier Lig futbolcusu ve sosyal medyada çok sayıda takipçisi olduğunu söyledi.

Mesut sevdiği kulübü seçti

Formasının kulüpte en çok satılan oyuncu olduğunu okuduğunu dile getiren menajer, bütün bu bilgilerin dikkate alınmak zorunda olunduğunu, Mesut'un global bir pazarı olduğunu, fakat Mesut’un her zaman kalbinin sesini dinlediğini, başka takımlarla da imzalayabileceklerini ama Mesut sevdiği kulübü seçtiğini belirtti.