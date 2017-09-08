Mesut Bakkal'dan çarpıcı açıklamalar!

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mesut Bakkal, yabancı sınırlamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 08 Eylül 2017 12:52

Sezona teknik direktör Ümit Özat ile başlayan ancak 3. haftanın ardından genç teknik adamla yollarını ayıran başkent ekibinde 4. kez göreve başlayan Mesut Bakkal, kırmızı-siyahlı ekibe geliş gidişleri, yapılan transferler ve takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu bir sistemdir"

Mesut Bakkal, futbol kulüplerinin birilerinin söylemesiyle transfer yapmasına gerek olmadığını vurgulayarak, "Bu bir sistemdir. Bu bir düzendir. Ama hocanıza ama oyuncu izleme ekibinize inanırsınız. Onun bulduğunu istersiniz." ifadelerini kullandı.

Kulüplerin 6 ayda ya da yılda bir hoca değiştirdiğini o nedenle bu takımların nasıl bir oyuncu istediğini kimsenin bilemeyeceğini belirten tecrübeli teknik adam, "Süratli mi, kuvvetli mi, çabuk mu istiyor, neye, kime, hangi sisteme göre adam alacağız. Öncelikle bu sistemin bir kurulması ve o sistemde oyuncu izlenmesi gerekiyor." yorumunu yaptı.

"14 yabancı transferinde 2 iyiyi herkes bulur"

Çabuk futbolcu sevdiğini ya da tek ön liberolu kadro oluşturduğunu ancak sonraki teknik direktörün çift ön libero tercih edebildiğini dile getiren Bakkal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yönetimler de hocanın dediğini mi yapacağız, kendimiz mi alacağız çelişkisi yaşıyor. İşin sırrı uzun süre çalışıp, bir sistem kurup, o sistemde devam etmek. Bu aslında kulübün sistemi olmalı. 14 yabancı transferinde 2 iyiyi herkes bulur. Yapılmış işin ardından konuşmak bize yakışmaz. Elimizdeki oyuncularla en iyi sonucu almak ve Gençlerbirliği'nin en iyi yerde bitirmesini sağlamak istiyoruz."

Kırmızı-siyahlı takımın kadrosunda bulunan yabancı futbolcuların kariyerlerinin iyi olduğunu ifade eden Bakkal, "Transfer dönemi bitiyor. Alırız, almayız bilmiyorum, kulübün durumunu bilemiyorum ama almamız gerekiyor. 1-2 oyuncu alırsak iyi olur ama olmazsa da hiçbir zaman ne hayıflandım, ne de 'sakatım, cezalım var' dedim." şeklinde görüş belirtti.