Messi aşkı intihara sürükledi!

Messi'nin hayranı olan Hintli genç, Arjantin'in Dünya Kupası'ndan elenmesini hazmedemeyerek intihar etti.

Güncellenme 03 Temmuz 2018 12:09

2018 Dünya Kupası son 16 maçında Fransa'ya 4-3 yenilerek elenen Arjantin'in bu yenilgisi sonrası sonucu gururuna yediremeyen Hintli bir genç taraftar yaşamına son verdi.

Odasında ölü bulundu

Lionel Messi'nin hayranı olan 20 yaşındaki genç taraftar Hintli Monotosh Halder, Arjanti'nin Dünya Kupas'nın elenmesi sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Maç sonrası akşam yemeği yemek için odasına çekilen genç sabah odasında ölü bulundu.

Baba açıklama yaptı

Açıklama yapan genç taraftarın babası Mongol Halder, oğlunun hiçbir hastalığı olmadığını, koyu bir Arjantin taraftarı olduğunu, Dünya Kupası başladığından beri televizyonun karşısından hiç kalkmadığını, Arjantin'in Fransa'ya yenildiği maç sonrası perişan olduğunu, kendisine böyle bir şey yapabileceğini akıllarına getirmediklerini söyledi.

İkinci intihar vakası

Monotosh Halder, geçtiğimiz günlerde Arjantin'in Hırvatistan'a kaybettiği maç sonrası nehire atlayıp canına kıyan Messi hayranı bir diğer Hintli genç Dinu Alex'ten sonra ülkedeki ikinci intihar vakası oldu.