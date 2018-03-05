Meryem Uzerli bıçak altına yattı!

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Meryem Uzerli, Hollywood yanağı modasına uyarak bıçak altına yattı.

Güncellenme 05 Mart 2018 11:55

Güzel oyuncu Meryem Uzerli uzun zamandır diyet yaparak zayıflıyor ve bu sırada estetik yaptırmaya devam ediyor.

Estetiğe devam

Uzerli’nin, ekranlara ne zaman döneceği hala merak konusu... Diyet yaparak fazla kilolarından kurtulan güzel oyuncu bu seferde deforme olan yerlerini düzeltmek için bıçak altına yatıyor.

Şimdi de “Hollywood yanağı”

Daha önce de yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Uzerli öncekilerde elmacık kemiği dolgusu ile çene ucu dolgusu yaptırdığı bilinmektedir. Bu kez de modaya uydu ve “Hollywood yanağı” için bıçak altına yatarak yanaklarında bulunan fazla yağlardan kurtuldu. Böylece daha kemikli bir yüze kavuştu.

İşte güzel oyuncunun merak edilen son hali;

Cannes’den sonra gündem oldu

Cannes film festivaline katılmasının ardından verdiği karelerde dikkat çeken estetikleri gündeme bomba gibi düştü.

Önce çene dolgusu

Fazla kilolarından kurtulmasının ardından özellikle yüz hatlarındaki keskinlik ve çenesine yaptırdığı dolgu gözlerden kaçmadı. Çene dolgusu özellikle yüz hatlarını belirginleştirmek isteyenler için sıklıkla tercih ediliyor. Özellikle bunu yaparken eski halinden çok kopmadan hafif dokunuşlarla bu değişime katılmak istiyorlar. Böylece daha genç ve dinamik bir görünme sahip oluyorlar.

Objektiflere yakalanan ayrıntılarda güzel oyuncunun çene ucunun yanı sıra, dudaklarına ve elmacık kemiklerine de dolgu yaptırdığı gözlerden kaçmıyor. Sivri hale gelen çene yapısı dikkat çekiyor. Yaptırdığı estetiklerle ilgili göğüslerine silikon takırdığı da konuşulan konular arasında.

Lüey Nohut’la sevgili mi?

Ekranlardan ve ülkeden uzun zamandır uzak olan Uzerli, geçtiğimiz aylarda Koruncuk Vakfı için sahneye çıkmak üzere Türkiye’ye geldi. Geldiği gece Alman fotoğrafçı Lüey Nohut’la objektiflere yakalanmasının ardından aşk hayatında bir canlanma olup olmadığı sorularını getirdi akıllara. Ancak Uzerli tarafından gelen açıklama da kendilerinin arkadaş oldukları yönünde oldu.