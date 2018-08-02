Merve Özbey, o miniğe sahip çıktı

Bursa'da zabıtadan dayak yiyen çocuğa Merve Özbey sahip çıktı.

Güncellenme 02 Ağustos 2018 17:42

Bursa’da yaşandığı iddia edilen olayda 10-11 yaşlarındaki mendil satan küçük bir çocuk zabıta ekiplerinden dayak yedi. Bu durumu gören ünlü popçu Merve Özbey, Instagram hesabından ''bu meleği gören, bilen, tanıyan varsa bana ulaşsın lütfen'' açıklamasında bulundu.

Vatandaşlar yardım etti

Harçlığını çıkarmak için mendil satan çocuk zabıtalardan feci şekilde dayak yedi. Ağlayan küçük çocuğa çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Suratında darp izleri oluştu

Kısa sürede sosyal medyadan yayılan videoya tepkiler çığ gibi büyüdü. Suratında darp izleri oluşan çocuğun feryatları yürekleri dağlarken üzerinde Fenerbahçe forması bulunan çocuk, vatandaşlarca hastaneye götürüldü.

Şahıslar tespit edilemedi

Olaydan sorumlu zabıta görevlilerinin tespit edilip haklarında soruşturma açılması bekleniyor.

Merve Özbey sahip çıktı

Bu gelişmeler üzerine genç şarkıcı Merve Özbey, sosyal medya hesabından ''bu meleği gören, bilen, tanıyan varsa bana ulaşsın lütfen'' ifadeleri ile küçük çocuğa sahip çıktı.