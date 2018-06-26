Merve Boluğur’dan beklenmedik paylaşım!

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’da beraber eğlenirken yakalanan Merve Boluğur ve Hakan Sabancı aşk dedikodularının başlamasına neden oldu.

Güncellenme 26 Haziran 2018 20:25

Merve Boluğur ve Hakan Sabancı Bodrum’da birlikte tatil yaparken görüntülenmişlerdi ve magazin gündemine bomba gibi düştüler. Şimdi ise ikili aldatılma iddiaları ile tekrar magazin gündemine geldi.

Genç iş adamı önceki gün katıldığı bir düğün davetinde eski sevgilisi olan Yunan manken Evely Kazantzoğlu ile yakınlaştığı ve düğün çıkışı el ele ayrıldıkları iddia edildi. O gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Kazantzoğlu’nu magazin gündemine taşıdı ve aşk yeniden alevlendi mi sorularını akıllara getirdi.

Merve Boluğur sesizliğini koruyor

İhanet iddiaları üzerine Merve Boluğur sessizliğini korurken konu ile ilgili hiç bir açıklamada bulunmadı. Ancak açıklama yerine sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile gündeme gelmeyi başardı.

Merve Boluğur (@mervebolugur)'in paylaştığı bir gönderi ( 23 Haz, 2018, 1:20ös PDT )

Paylaşım üzerine Merve Boluğur’un takipçileri ‘Yıkılmadım ayaktayım pozu’, ‘Ne kaybettiğine dön bir bak’, ‘Senin için gözyaşı dökmem’, ‘Umrumda bile değilsin mesajı mı bu’ şeklinde yorumlarda bulundular. Paylaşımını yorumlara kapatmayan ve yorumları silmeyen güzel oyuncu aynı zaman eleştirileri de yanıtsız bıraktı.

Hakan Sabancı ve Merve Boluğur ilişkisine yönelik çiftlerden bir açıklama gelmedi daha önce de böyle bir ilişki başladı mı yoksa bir kaç günlük kaçamak mıydı bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde ilişkinin seyrine yönelik ipuçlarının gelmesi bekleniyor.