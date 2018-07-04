Merve Boluğur ve Hakan Sabancı'nın ayrılık sebebi belli oldu

Merve Boluğur ve Hakan Sabancı'nın Yunan manken yüzünden aşklarını bitirdiği iddia edildi.

Güncellenme 04 Temmuz 2018 16:50

Sevgilisi Hakan Sabancı'dan ihanet nedeni ile ayrıldığı iddialarına cevap vermeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur soruları, "Kolay gelsin, sağol" diyerek geçiştirdi.

Güzel oyuncu Merve Boluğur, Hakan Sabancı ile tatil fotoğraflarının basına yansıması sonrası aşk iddiaları ile gündeme gelmişti. Ünlü çift sosyal medya hesaplarından bu iddiaları doğrulayan paylaşımlarda bulunmuştu.

Hakan Sabancı'nın bu birliktelik sürerken Yunan mankenle yakınlaşması ikilinin aşkını bitirdiği iddia edilmişti. Akşam yemeğinde bir araya gelen Merve Boluğur ve Hakan Sabancı birbirleriyle hiç konuşmayıp telefonlarıyla ilgilendi.

Merve Boluğur ve Hakan Sabancı sosyal medya hesaplarında birbirlerini takipten bırakarak bu iddiaları doğrulamıştı.