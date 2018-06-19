Merve Boluğur ve Hakan Sabancı’dan ilk görüntüler!

Eşi ile boşandıktan sonra yaşadığı travmayı atlatmak için boşanma terapisi aldığı ortaya çıkan Merve Boluğur ilk kez biri ile görüntülendi.

Güncellenme 19 Haziran 2018 10:18

Merve Boluğur, boşanma sonrası yaşadığı travmayı atlatabilmek boşanma terapisine sosyetenin gözde bekarlarından olan Hakan Sabancı ile başladı. Bir mekan çıkışı görüntü vermemek için büyük çaba harcayan Boluğur ve Sabancı kendileri için kıyıya yanaşan bota binerken neşeli halleri büyük dikkat çekti.

Zor günler yaşadı

İki yıl yaşadığı evlilik sonrasında boşanma kararı alan Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur çifti, boşanma sonrası Merve Boluğur büyük sorunlar yaşadı. Yaşadığı sorunları atlatmak amacı ile profesyonel destek almadığı bilinen güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı ile görüntülendi. Beraber sarmaş dolaş eğlenen çift ilk kez objektiflere yansıdı. Çift, Türkbükü’nden organize edilen happy hour partisine katılıp eğlenceli saatler geçirdi.

Çift beraber görüntü vermemek için çok çaba sarf etseler de Boluğur ve Sabancı eğlendikleri mekandan çıkarken fotoğraflarının çekilmesinin önüne geçemediler. Kendileri için kıyıya gelen bota bilen ikilinin neşeli kareleri objektiflere yansıdı. Uzun zaman sonra Merve Boluğur ilk kez bu kadar neşeli görüntülendi.

Loca’da yakınlaşma başladı

Boluğur ve Sabancı ikilisinin yan yana localarda eğlenirken tanıştıkları ve sürpriz şekilde ilişkiye başladıkları magazin gündeminde yer alan dedikodular arasında. Arkadaş gruplarıyla plaj partisinde eğlenen Boluğur ve Sabancı ikilisi bir an olsun birbirinden ayrılmadılar.